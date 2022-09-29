Как часто жителям Якутии звонят мошенники?

Жители регионов рассказали, как часто сталкиваются со звонками от подозрительных лиц и приходилось ли им становиться жертвой телефонных мошенников. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Якутии.

Ежедневно 13% жителей Якутии сталкиваются с телефонными звонками от мошенников. 26% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 25% — несколько раз в месяц. 16% горожан телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 5% — раз в несколько лет. 8% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.



Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются жители Якутии с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (19%).



Каждому десятому жителю Якутии приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 7% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (83%).



Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (20% против 13% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (22%).



По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад.



Время проведения: 12—27 сентября 2022 года



