Как часто ваш ребенок болеет ОРВИ?

Как часто ваш ребенок болеет респираторными заболеваниями? Согласно мнению отечественных и зарубежных экспертов, три – четыре эпизода ОРВИ в год для ребенка являются нормой. Но, если ваш ребенок начал ходить в детский сад или пошел в школу, вполне возможно, что это число увеличится. Специалисты связывают это с резким увеличением новых «знакомств» с вирусами, с которыми раньше ребенок не контактировал. Об острых респираторных заболеваниях я говорю с врачом-педиатром, заведующим отделением воздушно-капельных инфекций Детской инфекционной клинической больницы, отличником здравоохранения республики Нюргуяной СОН.

— Как распознать ОРВИ и не пропустить начало заболевания, Нюргуяна Львовна?

— Ученые выделяют более двухсот вирусов, которые могут вызвать ОРВИ. Различные нозологические формы ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная) отличаются по клиническим проявлениям, однако имеют сходные признаки. Общим является преимущественное поражение слизистых оболочек дыхательных путей и принципы лечения. Источником инфекции является больной человек. Вирусы передаются воздушно-капельным путем и через загрязненные предметы личной гигиены. Начало заболевания чаще бывает острым. Ребенок становится беспокойным, или наоборот вялым, адинамичным, повышается температуры тела, снижается аппетит, нарушается сон, возможны озноб, рвота (часто после приема лекарств или приема пищи).

— Как лечится ОРВИ?

— Лечение больных легкими и средними формами проводят амбулаторно, в домашних условиях. Дома необходимо обеспечить ребенку постельный режим (покой помогает быстро восстановить силы), полноценное питание, обильное питье (жидкость способствует выведению из организма ребенка токсинов). Не забывайте, что домашняя атмосфера имеет прямое влияние на самочувствие больного, на сроки выздоровления. Хочется сказать еще вот о чем: многие мамы при первом чихе начинают давать ребенку антибиотики, хотя употреблять их без назначения врача категорически запрещается. Ни в коем случае не назначайте антибиотики ни сами себе, ни по рекомендации аптечного работника. Помните, что вирусная инфекция не лечится антибиотиками. Больные с осложнениями, такими как пневмония, бронхиолиты, стенозирующие ларингиты, при которых отмечается дыхательная недостаточность в той или иной степени тяжести, госпитализируются и лечатся в стационарах. Всем госпитализированным детям при поступлении в наш стационар проводится забор анализа на респираторные вирусы из носоглотки. По их результатам определяется этиология заболевания у ребенка и назначается лечение. Длительность и интенсивность терапии определяются возрастом больного, клинической формой заболевания, тяжестью его течения, наличием осложнений и сопутствующих заболеваний.

— Как же предупредить заболевание?

— Население на сегодняшний день уже достаточно информировано о мерах профилактики коронавирусной инфекции, которые так же относятся и к профилактике ОРВИ. Это мытье рук с мылом, очищение носовых ходов после пребывания в людных местах, ношение масок, использование антисептиков. Необходимо регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений. К этому можно добавить – обработку антисептиками наружного корпуса гаджетов, которые и взрослые и дети очень часто используют в течение дня. В профилактике ОРВИ также важную роль играет психологическое состояние ребенка, его психологический комфорт, который обеспечивается в семье.

Тем временем у школьников начались каникулы, открылись катки, манит лыжня, да и просто гулять на улице можно чаще, так что будьте здоровы, соблюдайте советы врача и не болейте!