Как часто бывает — беда не приходит одна

Сначала сократили на работе, потом у мужа начались проблемы со здоровьем, а тут и кредиты…

К кредитам я относилась хорошо — нужны деньги — пошёл и взял, потом отдаёшь потихоньку. А тут все как снежный ком — лекарства мужу, подготовка детей к школе (а их у нас трое), зарплата на новой работе оказалась совсем маленькая, а ежемесячно банкам надо было отдавать 37 тысяч. Брала в долг у друзей, влезала в микрозаймы… но долгов все больше и больше.

Стала искать решение в интернете — наткнулась на статью о банкротстве граждан, что мол обычный человек может списать кредитные долги через суд. Комментарии были разные — кто-то писал, что все супер легко и быстро — пара месяцев и ты свободен от долгов, в кто-то пугал тем, что заберут детей, уволят с работы, останешься без жилья, ещё и последние тарелки отберут, а могут и в тюрьму посадить. Были люди, которые говорили, что о твоём банкротстве расскажут чуть ли не по телевизору, от чего мне было очень страшно, ведь кто бы что не говорил, общественное мнение нам всем очень важно.

Но выхода у меня больше не было, потому что постоянно звонили из банков не только мне, но и моим пожилым родителями и друзьям. Я стала искать юриста, который занимается этим в Якутске, так как почитав закон, решила, что сама не справлюсь. Записалась на консультации в разные юридические фирмы, их оказалось в Якутске не так уж и мало, но у всех консультации были бесплатные.

Идя к юристам, я не знала, чего ожидать, было и стыдно, и страшно одновременно, но многие консультанты просто повергли меня в шок — кто-то обещал избавить от долгов за подозрительно короткие сроки, другие просили за услугу 200 тысяч, а кто-то и вовсе чуть ли не поставил меня в один ряд с уголовниками — говорили если я не займусь этим вопросом, то судебные приставы придут домой и все заберут и из города меня больше никогда не выпустят.

Случайно мне рассказала знакомая, о компании Центр помощи кредитным должникам HelpMe, она к ним ходила и ей понравилось, я решила сходить и к ним.

Придя в офис, я попала в руки к девушке юристу, которая, как мне показалось, сразу поняла меня без слов. Быстрых сроков мне никто не обещал, но ужастиков тоже никто не рассказывал. Сказали, что по срокам банкротство займёт от 6 до 12 месяцев, может больше, зависит это так же и от суда. Сразу успокоили, что нашу единственную квартиру никто у нас не заберёт, детей это никак не касается и на работе это никак не отражается. Сказали, что если я сама не захочу, то о том, что я пошла на банкротство, никто не узнает, потому что все проходит строго конфиденциально и касается только человека, который идёт на списание долгов.

В общем, пообщавшись с юристом, я поняла, что это человек с опытом и действительно помог многим людям, а значит, сможет помочь и мне.

Мы приступили к работе. Заключили договор, в договоре был пункт, по которому в случае решения суда не в мою пользу мне возвращаются все деньги за услуги, это для меня было ещё одной гарантией.

Все документы за меня собрали в юристы Help me сами, звонки от банков практически полностью прекратились через месяц, а после первого суда звонить перестали вообще. На протяжении всей процедуры консультировали по всем этапам, успокаивали и рассеивали мои страхи.

И вот, спустя 11 месяцев у меня на руках решение суда о списании с меня моих кредитов на сумму 1,7 млн! Да, это было нелегко и долго, но результат того стоит! В итоге никто кроме меня и моего мужа не узнал о том, что я прошла банкротство, на работе получила повышение, ушли постоянные страхи и появилось больше времени на мою семью. Теперь благодаря компании Help me мы начинаем жизнь с чистого листа без долгов и кредитов!

Инстаграм юридической компании HelpMe Якутск https://instagram.com/help_me_centr

Сайт юридической компании HelpMe Якутск https://helpmecentr.ru

Бесплатная консультация в юридической компании «Help me» — г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, 1 этаж, офис 1/1, Телефон +74112243124, WhatsApp +7914267882.