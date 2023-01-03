Вахтовик из Накына лишился 600 000 рублей, следуя указаниям телефонных мошенников.

Ущерб мог бы быть больше на 700 000 рублей, но лишиться суммы свыше миллиона рублей помешал лимит банковской карты.

На днях в Отдел МВД России по Нюрбинскому району обратился 62-летний вахтовый работник с сообщением хищения со счета 600 000 рублей.

Выяснилось, что мужчину обманули по общеизвестной схеме: мошенник, представляясь сотрудником службы безопасности, сообщил потерпевшему, что мошенники в этот самый момент оформляют от его имени кредит в банке на сумму 1 300 000 рублей. Для того, чтобы обезопасить себя нужно их опередить и оформить кредит на эту же сумму и отправить на «безопасный счет». Что мужчина и сделал. Почти половину озвученной суммы спасло то, что на карте был установлен лимит переводов, но легче от этого потерпевшему вряд ли стало.

Как бы парадоксально ни звучала данная схема, тем не менее большинство якутян жертвуют собственными и заемными деньги именно по ней.

Будьте осторожны!