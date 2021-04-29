Как будут выплачивать пенсии в майские праздники

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) информирует, что определен график доставки пенсий и иных социальных выплат в районах республики, а также городе Якутске и его пригородах в связи с майскими выходными и праздничными днями.

Доставка пенсий и иных социальных выплат на дом в улусах начнется с 5-6 мая по графику, 7 мая – за 7 и 9 числа, 8 мая – за 8 и 10 числа.

Пенсионерам города Якутска и его пригородах доставка на дом пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться по графику, кроме 9 мая. За 9 мая доставка будет производиться с 6 по 8 мая.

График выплаты пенсии в кассах отделений почтовой связи города Якутска: 5, 6 мая – по графику, 7 мая – за 7 и 9 числа, 8 мая – за 8 и 10 числа.

Финансирование денежных средств на выплату пенсий и иных социальных выплат получателям через кредитные учреждения, у которых график перечисления приходится на 8, 10 числа месяца будет произведено 29 апреля текущего года. Далее выплата будет производиться в соответствии с утвержденными графиками выплат.