Как будут учиться дети? Вышел приказ Минобразования Якутии

10 мая, в Якутске под председательством заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной состоялось совещание оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

По итогам совещания в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди детей Министерством образования и науки Якутии был принят ряд мер и рекомендаций в адрес глав городского округа «город Якутск», муниципальных районов «Амгинский улус (район)», «Вилюйский улус (район)», «Мегино-Кангаласский улус», «Таттинский улус», «Усть-Алданский улус (район)», «Чурапчинский улус (район)».

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, подписан приказ, в соответствии с которым на территории этих муниципальных образований с 11 мая т.г. и до конца 2020-2021 учебного года образовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

Главам других муниципальных районов решение о переводе на дистанционные образовательные технологии и электронное обучение нужно принимать по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Также главам всех муниципальных районов и городских округов рекомендуется:

— обеспечить проведение контрольных работ, процедурных мероприятий государственной итоговой аттестации, государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов в очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции;

— организовать консультации и подготовку к государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов в очной форме малыми группами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции;

— не допускать проведения массовых мероприятий, в том числе межнаселенных и межрайонных, а также выезды обучающихся за пределы республики без согласования с республиканским оперштабом по недопущению и распространению новой коронавирусной инфекции;

— обеспечить проведение отчётных творческих концертов, спортивных соревнований, выпускных вечеров в дистанционной (онлайн) форме;

— усилить меры профилактики новой коронавирусной инфекции и дезинфекцию помещений в учреждениях дошкольного образования.

Пресс-служба министерства образования и науки отмечает, что учреждения дошкольного образования продолжают работать в очной форме с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.