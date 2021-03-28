Как будут развиваться города ДВ в эпоху коронавируса

Тема развития комфортной городской среды станет основной на онлайн-форуме «ProДФО-Забайкальский край», который состоится 1 и 2 апреля в Чите.

Напомним, что первый в 2021 году онлайн-форум «ProДФО-Республика Саха (Якутия)» состоялся 16 марта, в котором приняли участие более 11 тысяч человек. В рамках форума были обсуждены вопросы развития бизнеса, креативной экономики, IT-индустрии, ТОРов, а также вакцинации от коронавирусной инфекции.

На этот раз на онлайн-форуме «ProДФО-Забайкальский край» представители власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ, архитекторы и представители строительных организаций обсудят проблемы и успехи развития городской среды в регионах Дальнего Востока и коррективы, которые внесла пандемия в реализацию приоритетного проекта. Речь пойдет о трендах развития городской среды, участники поделятся опытом своих регионов.

В онлайн-форуме «ProДФО — Забайкальский край» примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, пять губернаторов регионов ДФО и более двадцати региональных спикеров.

Запланировано обсуждение реальных примеров общественного влияния и контроля городской среды в регионах ДФО. В дискуссии примут участие урбанисты, представители ТОСов, центров развития городской среды и общественного контроля в сфере ЖКХ. Спикеры расскажут, как смогли повлиять на решение властей и сделать свой город комфортнее для его жителей.

Также запланирована дискуссия о реализации реформы по сбору и утилизации отходов. Представители власти и бизнеса поговорят о ситуации с вывозом мусора и реализацией «мусорной реформы», обозначат задачи, предстоящие решить в ближайшем будущем.

Еще на одной площадке состоится онлайн-дискуссия «Модернизация или оптимизация: будущее медицины регионов ДФО». Участники затронут темы модернизации первичного звена медицины, решения кадровых проблем, влияние модернизации медицины на качество жизни населения, а также обсудят, как пандемия коронавируса повлияла на развитие сферы здравоохранения. В обсуждении примет участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Кроме того, в рамках форума состоится обсуждение литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Отметим, что премия присуждается отечественным авторам за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. Модераторами секции выступят куратор премии Вячеслав Коновалов и поэт, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц.

Присоединиться к форуму может любой заинтересовавшийся по ссылке: https://www.google.com/amp/s/primamedia.ru/news/amp/1078120/

Форум начнет свою работу 1 апреля с 11:00 часов.

Организаторы серии уникальных открытых мероприятий «ProДФО» — аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив». Форумы посвящены различным темам, основанным на самых острых для ДФО вопросов и проблем.