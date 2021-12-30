Как будут работать в праздники медицинские учреждения?

Министерство здравоохранения Якутии сообщает о режиме работы медицинских организаций республики и пунктов вакцинации в период праздничных и выходных дней с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года (включительно):

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшера):

Прием проводится ежедневно без выходных с 09:00 до 15:00 часов.

Прием вызовов на дом — с 09.00 до 15:00 часов.

Вызов врача на дом через номера Call-центров поликлиник и приложение «Медсеть».

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Г.ЯКУТСКА:

— Медицинский центр г.Якутска – 500-003,

— Поликлиника №1 – 31-90-93,

— Якутская городская больница №2 – 21-96-95,

— Якутская городская больница №3 – 122 добавочный 1, 505-509 добавочный 1,

— Республиканская клиническая больница №3 – 507-211,

Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:

В период с 31 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. вакцинация в медицинских организациях по всей Якутии будет проводиться ежедневно без выходных с 09:00 до 15:00 часов.

ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ЯКУТСКЕ:

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Свердлова, 17.

Телефон для справок — 22-30-50.

РБ№2-ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Петра Алексеева, 83а.

Телефон для справок – 50-75-00.

ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, отделение неотложной наркологической помощи:

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Богдана Чижика 33/2.

Телефон для справок — 21-00-54.

ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР:

Диспансерное отделение по адресу ул. Лермонтова, д. 178/1 работает 03.01,05.01,08.01 с 8 до 14.30.

Call-центр 507 899

Приемное отделение стационара по адресу ул. Губина, 5 — режим работы круглосуточный, горячая линия 8924-864-56-58.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам оказания психиатрической помощи (стационар по адресу ул. Котенко, 4) 8924-560-29-68

ТРАВМПУНКТЫ:

ДЕТСКОЕ отделение:

Прием проводится круглосуточно без выходных в Педиатрическом центре Национального центра медицины по адресу: Сергеляхское шоссе, дом 4.

Телефон для справок — 39-50-35.

ВЗРОСЛОЕ отделение:

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1.

Телефон для справок — 43-20-30.

СТОМАТОЛОГИЯ:

Якутский специализированный стоматологический центр для оказания неотложной помощи проводит прием 31 декабря, c 1 января по 9 января с 09:00 до 15:00, платный прием 4 и 8 января с 9 до 15.00 часов.

Адреса: взрослое отделение — ул. Федора Попова, 16, детское отделение – Федора Попова 16/4. Телефоны для справок: горячая линия – 31-66-09; взрослое отделение – 21-01-76, 32-65-75; детское отделение — 21-01-70, 31-66-90.

ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Станции скорой медицинской помощи г. Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных.

Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:

88001001403 – (круглосуточно, без выходных).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНЗДРАВА РС(Я) ПО COVID-19:

122 – (круглосуточно, без выходных).

Минздрав предупреждает, что в период выходных дней в Якутии сохраняется режим ограничительных мер.

• Носите маски, перчатки особенно в общественных местах (магазины, общественный транспорт, спортивные залы и т.д.),

• Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра,

• Сократите посещение мест массового скопления людей,

• Чаще соблюдайте правила личной гигиены (мойте руки, лицо).