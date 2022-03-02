Как будут работать с несовершеннолетними осужденными

В уголовно-исполнительной инспекции состоялось совещание по вопросам профилактической работы с несовершеннолетними осужденными

В актовом зале филиала уголовно-исполнительной инспекции состоялось рабочее совещание представителей органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних по вопросам межведомственного взаимодействия.

В нем приняли участие заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Татьяна Пахомова, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» Эдуард Кычкин, начальник отдела Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска Андрей Михайлов, инспектор Молодежной биржи труда «Импульс» Евгения Прокопьева.

В ходе встречи собравшиеся обсудили результаты совместной работы за 2021 год. Подводя итоги, они выявили проблемные зоны в организации межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении и определили основные направления деятельности по повышению ее эффективности. Также они наметили и запланировали проведение мероприятий по полезной занятости несовершеннолетних в целях пресечения совершения ими повторных правонарушений.