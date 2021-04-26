26.04.2021
16:43
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Якутия

Как будет работать почта в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Якутии. 

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. 

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ. 

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: УФПС Республики Саха (Якутия)
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