Как будет работать аэропорт «Якутск» в условиях реконструкции?

Аэропорт «Якутск» будет работать в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы



Главной особенностью предстоящего летного сезона является то, что аэропорт «Якутск» будет работать в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает тгк Yakutsk News.

Так, в этом году строительно-монтажные работы на ВПП аэропорта «Якутск» планируется провести с 1 апреля по 1 октября, при этом максимальные ограничения будут введены с 15 мая по 15 июня, длина полосы в этот период составит 1650 м. Основная нагрузка по полетам на данном этапе ляжет на авиакомпании «Якутия» и «Сибирь/S7», которые обеспечат бесперебойное авиационное сообщение посредством организации стыковочных рейсов. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-700 и Embraer-170 LR соответственно. В указанный период S7 будет выполнять четыре рейса в сутки по маршруту Якутск — Новосибирск.

Также S7 продолжит летать в Иркутск и Владивосток, при этом с 16 июня авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до 7 и 4 раз в неделю соответственно, при этом изменится тип воздушного судна — летать будут на Airbus A320 neo.

В период ремонтных работ авиакомпания «Якутия» планирует выполнять прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой (40 мин) в аэропорту Нижневартовск. Также в летний период авиакомпания продолжит летать по курортным направлениям Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, на сегодня авиакомпания открыла продажу билетов на первый за долгое время международный пассажирский регулярный рейс Якутск — Харбин.

С 17 июня к полетам в Екатеринбург приступит авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолете Airbus A319. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет.