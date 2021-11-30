Как будет осуществляться трансфер пассажиров поезда через реку Лена ?

Трансфер пассажиров поезда через реку Лена до 8 декабря 2021 года включительно будет выполняться судами на воздушной подушке.

Пункт отправления из г.Якутска — 203 мкр, за ЖК «Паруса», ул. Ларионова,16. Стоимость трансфера г.Якутск — железнодорожный вокзал Нижний Бестях составляет 1500 рублей.

Проезд детей до 5 лет – бесплатно, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости трансфера.

Талон на трансфер из Якутска до ж.д. вокзала и обратно пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД» или в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж, а также в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» ж.д. вокзалах по всей России.

О начале выполнения трансфера пассажиров поезда автобусами будет сообщено дополнительно после открытия ледовой переправы согласно графику Минтранса РС(Я)

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381 (ж.д. вокзал Нижний Бестях).