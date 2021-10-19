Как будем проходить в театры с 20 октября?

С 20 октября все театры Якутии начнут принимать только тех зрителей, которые предъявят QR-код, что прошли вакцинацию против COVID-19 или переболели. Таков указ главы республики. Где можно получить QR-код и как его предъявлять, разъяснили в Русском театре им. Пушкина, передает ЯСИА.

ЧТО ТАКОЕ QR-КОД?

Небольшая квадратная картинка из прямоугольников и квадратиков разных размеров. Для каждого человека она индивидуальна и содержит ссылку на сайт или документ. Действителен он год после вакцинации и полгода после перенесенной болезни.

ВАЖНО: сертификат переболевшего выдается только тем, кто обращался к врачу и сдавал ПЦР-тест.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

Хорошая новость, это займет меньше трех минут! Для начала нужно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Приложение можно скачать на Google Play для Android и в App Store для iPhone. Зайдя в «Госуслуги», нажать на меню наверху слева, выбрать раздел «Здоровье». Там из списка услуг выбирать «Дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации COVID-19» или «Сертификат переболевшего». Всё, здесь и есть ваш персональный QR-код!

КАК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ QR-КОД НА ВХОДЕ В ТЕАТР?

Два варианта. Первый — скачать его с Госуслуг на телефон и показать на экране телефона контролеру. Второй вариант — распечатать и также показать на входе контролеру.

ДЕТИ СМОГУТ ПРИЙТИ В ТЕАТР?

Да, но только в сопровождении родителя или законного представителя, имеющего сертификат вакцинированного или переболевшего. Самому ребенку QR-код не нужен.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ НА ВХОДЕ? Кроме QR-кода на входе нужно будет показать:

— документ удостоверяющий личность. Да, кроме паспорта вполне подойдут права

— ну, и конечно, ваш билет в театр.