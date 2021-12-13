Как будем отдыхать в январе 2022 года

Новогодние праздники для россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В наступающем 2022 году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с чем нерабочие праздничные дни переносятся на пятницу 5 ноября 2021 года и пятницу 31 декабря этого года.

Если сотрудник работает в новогодние дни, то, согласно ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Также, в соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены на 30 декабря уменьшается на один час.