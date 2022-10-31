31.10.2022
20:09
138
Праздники
Как будем отдыхать в День народного единства
Минтруд напомнил, как россияне будут отдыхать на День народного единства. Отмечается, что жителей России ждет только один дополнительный выходной день, поскольку праздничная дата 4 ноября в этом году выпадает на пятницу. Таким образом, по данным ведомства, в первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно. При этом отмечается, что предпраздничный рабочий день в четверг должен стать короче на 1 час.
Фото: ЯСИА
Источник: тгк Балабкина Breif
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