Как будем отдыхать в День народного единства

Минтруд напомнил, как россияне будут отдыхать на День народного единства. Отмечается, что жителей России ждет только один дополнительный выходной день, поскольку праздничная дата 4 ноября в этом году выпадает на пятницу. Таким образом, по данным ведомства, в первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно. При этом отмечается, что предпраздничный рабочий день в четверг должен стать короче на 1 час.