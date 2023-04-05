Как будем ездить? Еще одна улица закрывается до конца октября

О временном ограничении движения транспортных средств по улице Бабушкина Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с осуществлением капитального ремонта улицы Бабушкина и в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение транспортных средств по улице Бабушкина на участке от улицы 50 лет Советской Армии до улицы Очиченко на период с 31 марта по 31 октября 2023 года.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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