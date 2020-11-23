Как борются с опасным вирусом в отдаленном районе Якутии

В самом большом муниципальном районе самой большой республики страны – Оленекском районе – вот уже семь месяцев ведется напряженная борьба с коварным врагом. О своей работе рассказывает Назар Иннокентьевич Петров – хирург, общественник и главный врач.

— Назар Иннокентьевич, какова эпидемиологическая обстановка в Оленекском районе?

— К нам, в труднодоступные районы, как и во все уголки планеты, дошел коронавирус. В Оленьке первый случай был зарегистрирован 21 июня 2020 года, то есть на месяц позже его вспышки в Якутске. Нам повезло, мы подготовились, переняли опыт коллег. Заболело всего с начала пандемии 233 человек, продолжают лечение — 65, контактных – 210. Можно сказать, что сегодня мы имеем дело со второй волной пандемии. Но динамика неплохая. Например, неделю назад лечилось 83 человека, сегодня – на 18 человек меньше. Постепенно заболеваемость идет на спад. Тяжелобольных нет.

— Расскажите, как удается бороться с опасной инфекцией вдали от центральных городов?

— Несмотря на нашу отдаленность, труднодоступность и экстремальную транспортную схему, мы всегда ощущаем поддержку наших друзей и коллег. Во-первых, нам активно помогают наше ведомство – минздрав Якутии и курирующая заместитель председателя правительства Ольга Балабкина. Я и мои заместители состоим в рабочей группе Оперативного штаба республики.

В любое время суток, без праздников и выходных, коллеги и главы со всех районов республики обращаются за поддержкой к Ольге Валерьевне – заместителю руководителя Оперштаба Айсена Николаева. Проблемы решаются оперативно. В ноябре мы получили от минздрава и правительства новый, оборудованный, реанимобиль повышенной проходимости, а также современный высококлассный ИВЛ-аппарат.

Во-вторых, посильную поддержку нам оказывает муниципальный район и земляки. В самом начале пандемии, весной, покойный глава Оленекского района Александр Иванов выделил полтора миллиона рублей на закупку двух новых портативных ИВЛ-аппаратов. Помогают нам население и предприятия района: маски, антисептики, одноразовая посуда, рыба и мясо в пищеблок.

В-третьих, посильную поддержку оказывают промышленные предприятия: АЛРОСА выделяет нам автомобиль и мебель, Восток-Инжиниринг – новые дезинфекторы, термометры и пульсоксиметры.

В-четвертых: помогаем себе сами. Санитарка, работавшая в «красной зоне», Любовь Син-Хой, на свои ковидные выплаты приобрела для родной больницы новые пульсоксиметры и СИЗы. Моя семья подарила больнице микрогрузовик «Газель», чтобы традиционные субботники по завозу льда и дров нашим ветеранам здравоохранения были эффективнее.

— Какой случай из практики наиболее запомнился за эти месяцы?

— Как-то летом, после рабочего дня, в период, когда мы в очередной раз сидели без хирурга и гинеколога, прибежала ко мне на стройку мой заместитель. Кричит: «Внутреннее кровотечение! Молодая женщина!». А мы с ребятами как раз подушку под фундамент гаража трамбовали военным грузовиком. Пришлось скидывать на бегу грязную робу и, тщательно отмыв руки от мазута пятнадцатью салфетками, заходить на не совсем хирургическую операцию. Оказалось, внематочная беременность с массивным кровотечением.

Молодая мать была успешно прооперирована. После любой операции спасение зависит от команды реаниматологов. Благо, Оленьку повезло! У нас семья Синицыных профессионалы: Алексей – врач анестезиолог-реаниматолог, зять оленекских, родом из Иркутской области, а Наталья – местная, медсестра анестезиолога.

— Предстоит модернизация первичного звена здравоохранения. Что планируете?

— Минздрав и правительство Якутии уделяют особое внимание здравоохранению арктических районов. За последние полтора года мы ощутили заметную поддержку.

Например, в 2019 году в наш операционный блок поступил современный ИВЛ-аппарат. В поликлинику – новый УЗИ-аппарат профессионального класса. В ноябре – новый реанимобиль-вездеход и модернизированный ИВЛ-аппарат.

По зимнику получим новый автоклав по линии минздрава Якутии. В связи с износом рентгенологических аппаратов, попросили министра здравоохранения Елену Борисову и зампреда Ольгу Балабкину помочь с новым рентген-аппаратом. Также ожидаем капитальный ремонт поликлиники и стационара. Оформлены заявки на портативные анализаторы крови для наших труднодоступных поселков.

— Какие вопросы требуют скорейшего решения, а какие можно отложить?

⁃ Арктические и труднодоступные районы имеют проблемы с недостатком высококвалифицированных кадров. Несмотря на наличие хорошей финансовой поддержки в виде двух миллионов рублей по федеральной программе «Земский доктор», к нам едут неохотно, так как имеются дефицит благоустроенного жилья, высокие цены на проезд и продукты, слабый интернет и недостаток зон рекреации. Муниципалитет в декабре выделяет для медиков две квартиры в новом деревянном четырехквартирном доме с благоустройством, в райцентре – с.Оленек, но в селах жилье неблагоустроенное. Специалистов с материка, крупных городов, отсутствие душа и туалета отпугивает. Нужно строить больше благоустроенного жилья во всем районе, чтобы повысить привлекательность для приезжих высококвалифицированных специалистов, добиваться увеличения количества субсидированных авиарейсов и завоза продуктов питания по низким ценам. Строительство современного больничного комплекса когда-нибудь реализуется, но это крупная многолетняя стройка, поэтому нам нужно проводить капитальный ремонт того, что имеем сейчас. Все объекты здравоохранения Оленекского района – это деревянные, ветхие, пожароопасные, неэнергоэффективные сооружения, обшитые гипсокартоном и косметическими панелями.

Поэтому нами начато возведение небольших хозяйственных железобетонных объектов своими силами. Например, с целью трудоустройства, обучения и летней занятости молодежи, открыта мастерская железобетонных изделий, через которую прошли за лето 18 школьников и студентов. Мы с ребятами возвели дамбу-тротуар, чтобы предотвратить разложение деревянного свайного фундамента больничного комплекса. Кроме того, начали строительство железобетонного гаража на две автомашины, он на этапе 60% готовности. Начата отсыпка площадки под фундамент рентгенологического блока с архивом.

Медиков — любителей нестандартного подхода — хватает и в сельских подразделениях. Дружный коллектив Эйикской врачебной амбулатории собрал в сентябре первый пробный урожай отборной экологичной картошки. Мы три раза в неделю балуем наших пациентов своей арктической картошкой! В следующем году агропромышленное направление будет расширено. Мы понимаем, что кризис, и что государство не может помочь всем и сразу. Нужно самим проявлять активность.

— Ваши пожелания коллегам и населению.

— Уважаемые коллеги, наш труд крайне ответственен и непрост. Желаю вам больше сил, непрерывного самосовершенствования и здоровья. Населению – отнестись с пониманием к самопожертвенному и не всегда благодарному труду медиков. Соблюдайте рекомендации врачей, масочный режим и режим социального дистанцирования. Запомните, только совместными усилиями и строгой дисциплиной мы одержим победу над пандемией. Крепкого вам здоровья!

И, конечно же, сегодня мы, медики Оленька, поздравляем Лену Иванову с блестящей победой на выборах нового главы Оленекского эвенкийского национального района и надеемся, что она будет активно поддерживать здравоохранение нашего улуса!

Справочно:

Оленекская центральная районная больница является одной из наиболее оснащенных больниц. Арсенал арктической больницы вызывает уважение:

*5 аппаратов ИВЛ для взрослых, 1 аппарат ИВЛ – для новорожденных, 1 аппарат ИВЛ в составе реанимобиля;

*5 протативных кислородных концентратора, 1 стационарный кислородный концентратор/станция;

*Внушительный автопарк: 3 санитарных автомобиля, 1 реанимобиль-вездеход, 1 микрогрузовик, 2 военных вездехода.