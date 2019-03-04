Как борются с наркоманией в Якутии?

На территории Алданского района в ходе проведения профилактической операции «Условник» сотрудниками отделения по незаконному обороту наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Алданскому району сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции были проверены по месту жительства 10 состоящих на учете осужденных по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 5 лиц, обязанных пройти лечение от наркомании.

В ходе проверки каких-либо нарушений не выявлено, с проверяемыми были проведены профилактические беседы. Также сотрудниками отделения по незаконному обороту наркотиков были проверены общественные места на установление факта нарушений осужденными обязанностей, ограничений, возложенных на них судом.

Кроме того, сотрудниками полиции ОМВД России по Алданскому району были проведены обследования в гаражных помещениях. В связи с немедицинским употреблением наркотических средств два человека были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП Росстйской Федерации, на которых по постановлению суда была возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании.