Как блогер из Нюрбы спас косулю, замерзавшую на льдине

Днем на реке Лене в Якутии, недалеко от поселка Нижний Бестях, спасли детёныша косули, который замерзал на льдине. Известный блогер Олесь Петрович, живущий в Нюрбе, стал одним из главных участников этой удивительной операции, сообщает ИА YakutiaMedia.

Корреспондент редакции связался с блогером, который подробно рассказал, как спасали якутского бемби.

— Я ехал на мунху в Чурапчинский район и переправился из Якутска в Нижний Бестях. Когда стоял на берегу реки под Бестяхом мне один мужчина сказал о том, что он заметил на льдине косулю и он наблюдает за ней, добавив, что животное замерзает. Действительно, приглядевшись, увидел небольшой комочек, который вставал и падал. Но ничего мой собеседник тогда не предпринял. Мне пришлось ситуацию взять в свои руки и я побежал к капитану судна на воздушной подушке и попросил, чтобы отвезли меня к месту, где замерзает животное. Они согласились, детеныш очень сильно замерз, был мокрый и обессилен, увидев нас, попытался убежать в воду, но мы его поймали. Я взял его с собой, отогрел, накормил и назвал его Илюша. Что дальше будет с ним? Пока не знаю, но в лесу он один не выживет, — поделился Олесь Петрович.

По словам блогера, возможно, малыш отбился от стада при миграционном переходе, ему не хватило сил и он остался на льдине.

Процесс спасения косули Олесь Петрович заснял и выложил видео на своем YouTube-канале.