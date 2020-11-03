Как бизнесу получить льготный кредит по ставке до 8,5%

В Алмазэргиэнбанке продолжает действовать федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП под 8,5% годовых. Займ можно взять на инвестиционные цели от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели от 3 млн до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Кроме того, есть возможность рефинансировать действующие кредиты, взятые как в АЭБ, так и в других банках.

Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которой АЭБ кредитует по ставке 8,5%, продолжает влиять на удерживание высоких позиций банка по кредитованию субъектов МСП.

Программа разработана Минэкономразвития России совместно с АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” и предусматривает компенсацию недополученных доходов российским кредитным организациям для того, чтобы конечная ставка для заёмщика была не более 8,5 % годовых.

Льготное кредитование в АЭБ доступно организациям и ИП, ведущим практически любой вид предпринимательской деятельности, так как у программы 8,5 – очень широкий перечень отраслей. Например, включены инвестиционные кредиты в сфере торговли. Кроме того, установлена квота на микропредприятия – не менее 10%.

“По программе 8,5 индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут получить в АЭБ долгосрочные кредиты. При этом никаких дополнительных комиссий и сборов мы не устанавливаем. Деньги можно использовать как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели – приобретение или создание новых и расширение действующих производств, модернизацию основных фондов. Это хорошая возможность масштабировать свое дело или инвестировать в развитие уже действующего бизнеса, ведь коммерческая ставка банка начинается от 12,5 %”, — рассказал директор Департамента корпоративного бизнеса АЭБ Федор Ноговицын.

Основные условия кредитования

8,5% годовых

Размер процентной ставки в рублях для заемщиков в рамках программы.

До 3 и до 10 лет

Срок кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели соответственно.

От 500 тыс. рублей

Сумма кредитования на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, включая бизнес в сфере внутреннего или въездного туризма.

Порядок погашения кредита

Устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от целей кредитования и специфики бизнеса заемщика.

Базовые требования к заемщикам

Присутствие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

Ведение бизнеса в одной или нескольких приоритетных отраслях, включая: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, туризм, сбор, обработку и утилизацию отходов, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора, обработку и утилизацию отходов, деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, в области информации и связи, здравоохранения, образования, культуры, спорта, бытовых услуг, транспортировку и хранение, науку, оптовую и розничную торговлю, аренду;

Регистрация предприятия на территории России;

Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;

Отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам, договорам поручительства, гарантиям;

Выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд рублей, а число работников – 250 человек, т. е. предприятие подходит под определение малого и среднего бизнеса;

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам НЕ более 50 тыс рублей;

К компании не применяются процедуры банкротства.

Записаться на консультацию по вопросам оформление кредита можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22. Подробнее с условиями кредита по Программе 8,5 можно ознакомиться на официальном сайте Алмазэргиэнбанка www.albank.ru (вкладка “Корпоративным клиентам” – “Кредитование” ).