Как бизнесу платить меньше за РКО

Обслуживание расчетного счета может стать заметной строчкой в списке расходов предпринимателя, если он откроет его не в том банке. АЭБ дает возможность успешно заниматься бизнесом без лишних затрат. С Алмазэргиэнбанком вы сократите свои расходы, а сэкономленные деньги сможете направить на обновление оборудования и поощрение сотрудников.

Если у вас еще не зарегистрирован ИП или ООО, подайте заявку на регистрацию на сайте АЭБ https://albank.ru/ru/corp/rko/business-registration/?utm_source=partner&utm_medium=release&utm_campaign= business-registration Мы сами подготовим все документы для налоговой, а еще предлагаем бонусы:

— Реквизиты расчетного счета всего за 5 минут

— Пакет «Для старта» с наиболее актуальными услугами бесплатно

— Бесплатное обслуживание на пакете услуг «Для развития» первый месяц

— Плата за обслуживание не взимается, если нет активности по счёту

— Бесплатные платежи юрлицам и ИП, в том числе в другие банки

У вас уже есть регистрация юрлица? Тогда открывайте расчётный счёт в Алмазэргиэнбанке! С АЭБ вы сэкономите на платежах – они полностью бесплатны, в том числе в сторонние банки. На личную карту без комиссии можно выводить до 500 тыс рублей, что очень выгодно. Также многие предприниматели уже оценили обновлённые условия АЭБ по торговому эквайрингу. Теперь он работает гораздо лучше и стабильнее, деньги зачисляются день в день, и размер комиссии не зависит от оборотов бизнеса.

Ставка по эквайрингу в Алмазэргиэнбанке в среднем составляет 1,6%, в то время как в других банках она выше. Давайте посчитаем разницу, которую можно сэкономить на эквайринге в АЭБ. Допустим, ваш оборот по терминалу составляет 300 тыс рублей в месяц, то есть со ставкой в 2% в каком-нибудь другом банке вы заплатите ему 72 тыс рублей за год, а с Алмазэргиэнбанком у вас выйдет на порядок меньше – 57 тыс рублей.

Еще одним преимуществом является то, что вы можете выводить средства себе на карту физлица без комиссии. К примеру, на пакете услуг «Для развития» лимит на переводы составляет до 300 тыс рублей, а все платежи, в том числе в сторонние банки, абсолютно бесплатны.

Помимо существенной экономии на платежах банку, в АЭБ предприниматели имеют возможность воспользоваться льготным кредитованием по госпрограммам. В Алмазэргиэнбанке бизнес может получить финансирование по «Программе 9,95» и «ФОТ 3.0».

Ознакомьтесь сами с полным описанием тарифов на РКО https://albank.ru/ru/corp/rko/open-account/?utm_source=partner&utm_medium=release&utm_campaign=open-account и убедитесь, что в АЭБ нет никаких «подводных камней», как в других банках.

Переводите бизнес в ведущий региональный банк и ни о чем не переживайте!