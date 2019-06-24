Как бесплатно обучиться в рамках национального проекта «Демография»?

26 июня в 14.00 ч Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает граждан на встречу.

Тема встречи — «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». С информацией выступят представители руководства Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Региональный совет сторонников Партии с июня до конца сентября этого года будет проводить информационные встречи с гражданами, чтобы каждый желающий мог быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики. Первая встреча прошла на прошлой неделе, 18 июня, на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Во время встречи представитель министерства предпринимательства, торговли и туризма рассказал о том, как реализуется нацпроект в 2019 году и какие планы до 2024 года.

Приглашаем граждан принять активное участие!

Место проведения: Дом печати, 2 этаж, Республиканский медиа-центр.