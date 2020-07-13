Как бдительный якутянин раскусил мошенников

В адрес пресс-службы МУ МВД России «Якутское» поступило письмо с фотографией, в котором горожанин поделился историей, как он не попался на уловки мошенников.

Мужчина рассказал, что днем, когда он находился на работе, с абонентского номера +7-977-286-46-62 ему поступило смс-сообщение следующего содержания: «С Вашей Банк.карты списано 9900RUB. Инфо по тел. 8(800)100-43-93/ЦБ-РФ/». Затем через некоторое время ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он поинтересовался имеющейся суммой на банковской карте у мужчины, а затем попросил продиктовать его данные карты, защитный код с оборотной стороны и смс-коды для якобы защиты счета.

Но бдительный горожанин, зная о распространенных схемах мошенничества, сразу понял, что на том конце провода аферист. Мужчина сообщил звонившему, что ему известно, что с ним общается мошенник, и завершил разговор. После этого он позвонил на «горячую линию» банка и убедился, что его денежные средства в безопасности.

Уважаемые граждане! Призываем брать пример с бдительных граждан и противостоять мошенникам! Помните, что центральный банк РФ не работает с физическими лицами. Он взаимодействует только с коммерческими банками.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые Вам указывает неизвестные лица, позвонившие по телефону. Если Вам позвонили «сотрудники банка» и запросили у Вас конфиденциальную информацию Вашей карты, то сразу же завершите разговор и перезвоните на телефон «горячей линии» банка, указанный на банковской карте.