Происшествия
Как Антон Васильев проучил водителя: Начни уважать людей!
Известный в Якутии волонтер Антон Васильев «переквалифицировался» — даже у него лопнуло терпение. Решил проучить владельца авто, припаркованного в неположенном месте.
Вот как он объяснил свой поступок:
Времени добрых всем!
Уже несколько лет во время оттайки снега и последствий дождей, один замечательный человек мешает жителям домов ул.Чернышевского 8, 8/1 попасть короткой дорогой в центр или в Старый город. Предоставляет неудобства своим автомобилем.
Решил поступить с ним так же. Отгородил с двух сторон мусорными баками.
После ушёл на несколько минут в магазин. Возвращаюсь, а автомобиля нету. Оказывается вышел и отогнал на место для парковки автомобилей.
В следующий раз, если поставит также (во время дождей), закрою его сложнее.
Простите за принесённые неудобства, но начните уважать людей!
Всем мира и добра!
Правильно поступил я?
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