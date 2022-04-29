Как Антон Васильев проучил водителя: Начни уважать людей!

Известный в Якутии волонтер Антон Васильев «переквалифицировался» — даже у него лопнуло терпение. Решил проучить владельца авто, припаркованного в неположенном месте.

Вот как он объяснил свой поступок:

Времени добрых всем!

Уже несколько лет во время оттайки снега и последствий дождей, один замечательный человек мешает жителям домов ул.Чернышевского 8, 8/1 попасть короткой дорогой в центр или в Старый город. Предоставляет неудобства своим автомобилем.

Решил поступить с ним так же. Отгородил с двух сторон мусорными баками.

После ушёл на несколько минут в магазин. Возвращаюсь, а автомобиля нету. Оказывается вышел и отогнал на место для парковки автомобилей.

В следующий раз, если поставит также (во время дождей), закрою его сложнее.

Простите за принесённые неудобства, но начните уважать людей!

Всем мира и добра!

Правильно поступил я?