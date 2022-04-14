14.04.2022
21:23
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Спорт

Как амгинцы чествовали своего чемпиона Европы Владимира Егорова

В Амге сегодня состоялось чествование чемпиона Европы Владимира Егорова, выступающего за сборную Македонию. От имени глав наслегов района спортсмену передали сертификат на сумму 1 400 000 руб. и присвоили звание «Почетный гражданин Амгинского улус».


Помимо этого, земляки — жители Бетюнского наслега тоже чествовали своего чемпиона.

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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