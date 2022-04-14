Как амгинцы чествовали своего чемпиона Европы Владимира Егорова

В Амге сегодня состоялось чествование чемпиона Европы Владимира Егорова, выступающего за сборную Македонию. От имени глав наслегов района спортсмену передали сертификат на сумму 1 400 000 руб. и присвоили звание «Почетный гражданин Амгинского улус».



Помимо этого, земляки — жители Бетюнского наслега тоже чествовали своего чемпиона.