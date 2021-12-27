Как Алмазэргиэнбанк работает в праздники

30 декабря офисы АЭБ работают в сокращенном режиме – с 9:00 до 17 часов. Офис в поселке Нижний Бестях, в связи с ремонтными работами, работает с 09:00 до 15:00.

31 декабря все отделения Алмазэргиэнбанка закрыты.

С 1 по 9 января 2022 года – выходные дни для всех офисов банка. Исключение: офисы в Якутске для физических лиц на Дзержинского, 26/4, Ленина, 10 и Ленина, 22. Они будут открыты 6 января с 10:00 до 16:00.

С 10 января отделения АЭБ продолжат работу в обычном режиме.

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

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Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.