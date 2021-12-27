27.12.2021
16:51
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Финансы

Как Алмазэргиэнбанк работает в праздники

30 декабря офисы АЭБ работают в сокращенном режиме – с 9:00 до 17 часов. Офис в поселке Нижний Бестях, в связи с ремонтными работами, работает с 09:00 до 15:00.  

 31 декабря все отделения Алмазэргиэнбанка закрыты.

 С 1 по 9 января 2022 года – выходные дни для всех офисов банка. Исключение: офисы в Якутске для физических лиц на Дзержинского, 26/4, Ленина, 10 и Ленина, 22. Они будут открыты 6 января с 10:00 до 16:00.

 С 10 января отделения АЭБ продолжат работу в обычном режиме.

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

 Не забывайте принять участие во втором этапе розыгрыша «Миллионы от АЭБ» — для этого вам нужно оформить бесплатную Карту жителя Якутии и совершить покупки у партнеров программы лояльности «СВОИ» на общую сумму от 10 000 рублей. Карту можно оформить на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
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