Как Алексей Томтосов поймал опасного рецидивиста

Примерно год назад, просматривая в библиотеке подшивки старых газет, наткнулся на маленькую заметку 1968 года, которая весьма заинтересовала меня своим нетривиальным содержанием, вернее, из-за личности его героя. Вот она:

НАГРАДА ЗА СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК

На днях министр охраны общественного порядка Якутской АССР комиссар милиции третьего ранга Н.Ф. Познухов за проявленную самоотверженность при задержании опасного преступника наградил именными часами секретаря комитета ВЛКСМ Якутского госуниверситета Алексея Томтосова.

Р. Соин.

Алексей Александрович Томтосов – человек широко известный в республике, можно сказать, легендарная личность. Был ярким лидером молодежи республики в 70-ых годах прошлого столетия, возглавлял городскую администрацию Якутска, трудился первым заместителем председателя правительства, а в 1996 – 2001 годах работал заместителем министра России по делам национальностей и федеративным отношениям.

На днях общественность республики отметила 80-летний юбилей легендарного руководителя. В свете этих мероприятий я вспомнил о старой заметке и решил осветить эту малоизвестную страничку из биографии политика.

Когда я позвонил Алексею Александровичу и попросил рассказать о том давнем случае, он стал отнекиваться: зачем об этом сейчас писать, мол, это было так давно, что никому уже неинтересно. Но я не согласился с таким мнением, поэтому решил все-таки разузнать подробности и довести до читателей. С помощью разных источников восстановил примерную картину того происшествия.

…Поздний июньский вечер. В Якутске стоят белые ночи. Семья студента исторического отделения и комсомольского лидера Якутского госуниверситета Алексея Томтосова уже легла спать. Они жили недалеко от перекрестка улиц Лермонтова и Дзержинского, в деревянном 8-квартирном доме.

– Помогите! Помогите! – душераздирающие женские крики пронзили безмятежную ночную тишину. Тут же кто-то принялся стучаться в окна и просить помощи. Будущий историк моментально вскочил, быстро натянул тренировочные штаны и, даже не надев рубашку, выскочил из дома.

Во дворе, как полагалось, имелся деревянный туалет с двумя кабинками. Просившая помощи девушка указывала как раз на него. Одна из дверей была распахнута, а другая закрыта. Алексей понял, что там происходит нечто ужасное, и подбежал к закрытой двери.

Распахнув дверь, увидел крупную мужскую фигуру, навалившуюся на женщину. Комсомолец повалил злоумышленника на землю, скрутил ему руки за спину и велел вызвать милицию. Правоохранители приехали быстро, до их прибытия бывший моряк минут пятнадцать удерживал пойманного.

Как выяснилось, две подруги ночью пошли в туалет, а в это время в одной из кабинок притаился преступник. Первая девушка зашла, а вторая осталась ждать во дворе. Злодей заблаговременно проделал ножом дырку в дощатой перегородке и, наблюдая через нее, дожидался жертву. Увидев в дырочку приход женщины, он напал на неё с целью изнасилования. Но его намерениям помешал будущий политик А. Томтосов.

Позже выяснилось, что это был особо опасный рецидивист, ранее судимый за убийство и грабеж. Освободившись из мест заключения всего несколько дней назад, он снова пошел на тяжкое преступление. За что был осужден к новому сроку.

А героя наградили именными часами.

Во всех публикациях об А.А. Томтосове мы читаем о нем как о крупном руководителе и большом интеллектуале. Как видим, Алексей Александрович в молодости был не только интеллектуалом, но еще и очень смелым, решительным, физически развитым человеком. Как рассказали старые его друзья, за три года службы на Тихоокеанском флоте он овладел приемами армейского рукопашного боя, а в студенческие времена занимался боксом. Несомненно, эти навыки помогли ему обезвредить здоровенного амбала. По воспоминаниям друзей, он уже в годы учебы в ЯГУ был серьезным молодым мужчиной, цельной личностью с твердым внутренним стержнем. Скорее всего, таковым он оставался всегда. Иначе не достиг бы таких высот в жизни.