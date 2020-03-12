Как Александр Уаров накормил студента ГИТИСа, будущего режиссера Сергея Потапова

В Якутском городском суде продолжился судебный процесс по делу бывших депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина, который уже больше года ведет судья Татьяна Егорова.

Почему земляки-сунтарцы просят за Александра Уарова?

Сегодня, 12 марта, сторона защиты представила двух свидетелей. Первая в зал суда вошла Дора Потапова, которая, как и все земляки-сунтарцы Уарова, предпочла давать показания на родном языке и воспользовалась услугами переводчика. Свидетель сообщила, что училась с первого класса с обвиняемым, хорошо знает его родителей, всю семью Уаровых. Дора Потапова отметила, что Александр Уаров всегда хорошо учился, помогал в учебе одноклассникам. Затем поступил в институт им. Герцена в Ленинграде, по окончании вернулся на родину учителем.

— Александр Сергеевич всегда помогает нуждающимся, больным землякам и их детям. Помог он и мне, когда у меня обнаружили рак печени. Выделил крупную сумму на лечение в Южной Корее 5-6 лет назад. Благодаря сложной операции, о которой писали в южно-корейских газетах, я осталась в живых, — рассказала Дора Потапова. – Александр Уаров очень отзывчивый человек, сразу приходит на помощь без просьб. Когда мой сын учился в Москве, то случайно встретился с Александром Уаровым, который был с группой якутян, и он предложил всем скинуться деньгами, чтобы помочь студенту-земляку. Мой сын сказал мне, что сумма была крупной, и он смог тогда хорошо поесть…

Затем Дора Николаевна скромно добавила, что сын ее тогда учился в ГИТИСе, и, вернувшись домой, стал известным якутским театральным режиссером. Выяснилось, что это был… Сергей Потапов!

Землячка назвала имена и фамилии других сунтарцев, которым помог в лечении Александр Уаров. Она просила суд учесть все добрые дела бывшего депутата, его активную деятельность во благо сунтарцев.

Уже после суда, Дора Николаевна Потапова, жительница Бордонского наслега, бывший учитель, мать Сергея Потапова, сказала Sakhalifе на якутском языке:

«Все мы, жители наслега и улуса, откуда родом Александр Сергеевич Уаров, уважаем и любим его, очень переживаем за него. От души желаем ему, чтобы после справедливого завершения суда он вернулся на родину, вдохнул родной воздух и отдохнул…»

Напоминаем, что

…в отношении Уарова и Саввина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

На данном этапе слово предоставлено стороне защиты, которая строит свою линию на том, что все законодательные инициативы о выделении АО «Сахаплемобъединение» средств исходили не только от подсудимых, но и от других депутатов, а регламент принятия законов Республики Саха (Якутия) требует общего голосования всех депутатов республики, а не только двух народных избранников, то есть принимается коллегиально. При этом выделение средств невозможно без согласования с правительством и главой республики, так как необходимо указать источники финансирования. Это предписывает регламент работы парламента Якутии.

Так же это подтвердили коллеги Уарова и Саввина – депутаты Ил Тумэна, действующие и бывшие, Алексей Еремеев, Александр Корякин. Елена Голомарева, которые утверждали в своих показаниях, что все бюджетные вопросы помимо длительного коллективного обсуждения и голосования в профильных и бюджетном комитетах, обязательно согласовываются с правительством республики, а так же решение по голосованию по поправкам в бюджет принимают партийные фракции и оно происходит консолидировано, что предписано партийной дисциплиной.

Леонид Владимиров: в Якутии катастрофическое положение в племенном деле

Затем на трибуну суда пригласили Леонида Владимирова, и.о. директора НИИ сельского хозяйства, который три созыва (с 2003 по 2018 год) являлся депутатом Ил Тумэна, по его словам, «на общественных началах», продолжая работать ректором Якутской сельхозакадемии.

По сути, он повторил то, что до этого сообщали суду его коллеги-депутаты Еремеев, Корякин, Голомарева. Отвечая на вопросы адвокатов, Леонид Владимиров сказал, что рекомендации в постановления Ил Тумэна о выделении средств на те или иные цели носят, как он выразился, «утешительный» характер. «Внесение в рекомендации означает, что депутатам можно только «надеяться и ждать», что в случае непредвиденных доходов правительство выделит финансирование. Но на 50-75 % рекомендаций парламента в итоге так и не находится средств», — сообщил свидетель.

Леонид Владимиров сказал, что в свое время писал дипломную работу на тему «генетического потенциала быков-производителей», поэтому он хорошо осведомлен в проблемах племенной работы в республике. Он рассказал об истории искусственного осеменения скота в Якутии: «С 60-х годов к нам стали завозить быков симментальской и холмогорской пород, от них получали сперму и развозили по всей республике. После перестройки эта работа прекратилась, и 30 лет в республике этим не занимались, денег катастрофически не хватало».

— Эта проблема неоднократно поднималась и обсуждалась в парламенте, были проведен парламентский час. И на мой взгляд, и выделенной суммы совершенно недостаточно, чтобы решить проблему развития племенного дела в Якутии. — сказал и.о. директора НИИ сельского хозяйства РС(Я).

Леонид Владимиров сообщил, что депутаты Уаров и Саввин никогда не обращались к нему с уговорами, просьбами, угрозами и т.п., чтобы «лоббировать» финансирования искусственного осеменения. Ничего плохого он не сказал в адрес Охлопкова, которого он знал по работе, как министра сельского хозяйства, директора «Сахаплемобъединения». Леонид Владимиров сообщил на вопрос адвоката, что при встречах не заметил изменений в поведении Степана Охлопкова после потери близких людей, о чем Владимиров узнал недавно. Но заметил, что, видимо, что-то с ним произошло, раз он устроил такую «бучу».

Так же он подтвердил, что все бюджетные вопросы принимаются голосованием консолидировано, и если даже на внутреннем обсуждении во фракции он открыто выступал против, тем не менее, партийная дисциплина обязывала его голосовать так, как решила фракция «Единой России» в Ил Тумэне.

Судья Татьяна Егорова объявила перерыв до 13 марта.