Как алданские эвенки гостили на ысыахе в Таттинском улусе



Делегация Алданского района побывала на республиканском ысыахе, посвященном 145-летию А. Е. Кулаковского и 100-летию образования ЯАССР, в селе Чычымах. Поездка состоялась благодаря приглашению главы МО «Амгинского наслег», села Чычымах, Таттинского улуса Степана Степановича Сорова и народного мастера Республики Саха (Якутия) Вячеслава Ивановича Кулачикова и координатора Луизы Саввичны Протопоповой.

В состав делегации Алданского района вошли семья Стручковых, Валентина Анатольевна, Игнат Егорович, сын Игнатий — представители кочевой родовой община «Бута», Беллетского наслега, с. Хатыстыр, Надежда Михайловна Григорьева, мастер народных промыслов РС (Я), Раиса Петровна Сосина, председатель совета ветеранов и руководитель клуба бабушек «Дылача», Раиса Егоровна Гермогенова, участница клуба «Дылача», Зоя Федоровна Порядина, участница народного коллектива «Эннэкэн», Ольга Васильевна Старостина, руководитель, директор Беллетского сельского Дома культуры, индивидуальные предприниматели Сигундэр Николаевич Стручков, Герман Германович Стручков.



Жители Алданского района представили хозяевам и гостями республиканского праздника эвенкийское стойбище, где показали национальную эвенкийскую одежду, провели обряд встречи гостей и очищения, пели песни и запевали хоровод. Жители и гости праздника на площадке, подготовленной алданцами, с удовольствием примеряли эвенкийские костюмы и фотографировались на память. На празднике была организована персональная выставка мастерицы Надежды Михайловны Григорьевой и представлены сувениры мастера Игната Егоровича Стручкова – резьба по дереву, оленьей кости и кости других животных. На выставке Надежды Григорьевой, получившей очень много положительных отзывов, были представлены лоскутная мозаика, изделия из бересты и из меха и ровдуги.

Гости из Алданского района принимали участие в торжественном открытии якутского бала5ана «Байанай алгыьа», который построил мастер РС (Я) Вячеслав Иванович Кулачиков-Эллэй и подарил своим землякам — жителям села Чычымах.



Утром 1 июля на новом месте — «Тюсюлгэ А. Е. Кулаковского» собрались жители и гости. Место проведения Ысыаха выбрано очень удачно, на берегу красавицы-реки Амги. Вдоль берега здесь стоят скульптуры — работы народного мастера В. И. Кулачикова, за сценой стоит сэргэ в виде фонтана, а на противоположном берегу реки расположились живописные сопки.

Женщины в белых платьях-халадаях торжественно открыли национальный якутский праздник «Ысыах» обрядом очищения и алгысом. Всех присутствующих благословил алгысчит и поблагодарил Урун Айыы за солнечный торжественный день. Обрядовая группа угостила всех присутствующих и гостей праздника оладьями и кумысом.

Кульминацией праздника стало открытие памятника к 145-летию А. Е. Кулаковского. С приветственной речью перед собравшимися выступил глава наслега Степан Соров и мастера — создатели памятника. «Очень волнительно и радостно было увидеть воочию внучку А. Е. Кулаковского Раису Реасовну, которая обратилась с благодарностью к жителям села и мастерам. Позже в якутском балагане нас ждала встреча с Раисой Реасовной. Она всем вручила на память новое издание дневника А. Е. Кулаковского, очень кратко, но трогательно рассказывала о том, каким был Кулаковский. Мы же подарили ей эвенкийский коврик-кумалан, — рассказала руководитель делегации Алданского района, директор Беллетского сельского дома культуры Ольга Старостина. — Представители Алданской земли провели возле своего стойбища, перед новым домом обряд встречи гостей и очищения. Гостей встречали дымокуром участницы клуба бабушек «Дылача», дотрагиваясь до каждого гостя можжевеловой веткой, желали им здоровья, благополучия и процветания, а другие участники раздавали цветные ленточки-салама, которые каждый проходящий через арку «Чичипкан» завязывал на отведенное место с добрыми пожеланиями. Гостей угощали эвенкийской лепешкой и кусочками сушеной оленины».



Жители Алданского района буквально заворожили молодых туристов, фотографов из Санкт-Петербурга Сергея и Екатерины, которые ходили за ними буквально по пятам и снимали стойбище, национальные костюмы, о своей кочевой жизни и детстве рассказала им Раиса Егоровна Челхахова, а семья Стручковых делилась опытом традиционного оленеводства и охоты, отвечали на вопросы об особенностях кочевой жизни эвенков. Гости попросили Зою Порядину исполнить песни на эвенкийском языке, песню о жизни эвенка «Времена года» исполнили Раиса Петровна Сосина и Раиса Челхахова под импровизированные звуки оленьих копыт и аплодисменты присутствующих в стойбище.



В рамках концертной программы праздника Зоя Порядина исполнила эвенкийскую песню «Мастерица» под звуки оленьих копыт и бубна, под бурные аплодисменты на сцену вышли участники дефиле эвенкийского костюма.

Жители села Чычымах и гости праздника многое узнали об обычаях и обрядах эвенков на этой встрече.

— Наша группа поблагодарила встречающую сторону в лице главы Амгинского наслега Степана Сорова и замглавы Изумире Ефимовой, координатора Луизы Протопоповой и народного мастера РС (Я) Вячеслава Кулачикова-Эллэя за гостеприимную встречу и плодотворную работу, вручили им сувениры и книгу об Алдане. Жители Беллетского наслега, родовая община «Бута» села Хатыстыр благодарит за поддержку главу Алданского района Александра Шестопалова, начальника Управления культуры Алданского района Анастасию Помалейко и нашего доброго, ответственного водителя Андрея Чумакова за такую замечательную поездку в Таттинский улус, — отметила руководитель делегации Ольга Старостина.



