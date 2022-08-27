Как администрацию Нерюнгри сделали «виноватой» в истории с квартирой многодетной семьи

КРУГОВОРОТ ДОЛГОВ В ПРИРОДЕ

Огромный резонанс получили публикации о том, что администрация Нерюнгри якобы загнала в коммунальные долги многодетную семью. Источник скандальной истории, издание Тайгапост выпустило первую статью под заголовком: «В Нерюнгри мэрия отжала квартиру у многодетной семьи и повесила на неё долги гастарбайтеров». На SakhaLife она была опубликована 1 августа и набрала тысячи просмотров. В нерюнгринских пабликах только и делают, что обсуждают этот скандал, тем более, что Тайгапост сделала о нем еще пять публикаций! Была и шестая – но ее с сайта почему-то сняли. Об истории многодетной семьи ЦИХ рассказали на Russia Today и показали на НТВ. Тем самым, скандал вырвался за пределы информационного поля республики. SakhaLife решил вернуться к этой теме и разобраться в ней. Наш корреспондент пообщался с героями нашумевших публикаций.

Кому ушли ключи

Действительно, многодетная семья Цих, воспитывающая семерых детей, четверо из которых несовершеннолетние (одной дочери 18 лет исполнится в октябре), в марте 2018 года переселилась из аварийной «деревяшки» по ул. Чурапчинская города Нерюнгри в «каменную» 3-комнатную квартиру маневренного фонда. В ней они должны дождаться своей очереди по программе переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до конца 2025 года. В апреле 2018 года, согласно Акта приема-передачи квартиры (а не только ключей) семья передала своё недвижимое имущество в управление ООО МДЗ. При этом Лариса написала расписку, что в оставленных в квартире вещах не нуждается.

На тот момент Цих действительно имели задолженность за коммунальные услуги, но не 46 тысяч рублей, как пишет Тайгапост, а гораздо больше — 238 406 рублей! Из них, согласно справке ООО МДЗ, 124 тысячи это долг перед ОАО ДГК, 34 тысячи – перед АО НГВК, около 18 тысяч — ПАО «Якутскэнерго» и 62 тысячи – задолженность за услуги УК ООО МДЗ.

Круговорот долгов

Нехватка денег в многодетной семье явление понятное. Но в семье как минимум трое — муж и два сына вполне трудоспособного возраста. Также известно, что семья по доходам не попадает в категорию малоимущих, а потому не состоит ни в очереди на улучшение жилищных условий, ни имеет права на субсидию по оплате за ЖКУ. При этом, согласно открытых данных сайта УФССП, за Ларисой Цих числится 16 исполнительных производств на общую сумму 288 732 рубля. Это долги как за старую квартиру на Чурапчинской, 3/1, так и за новую – на Чурапчинской, 48. В телефонном разговоре (о нём позже) Цих рассказала нам, что к судебным приставам не обращалась и в правильности начисления платежей не разбиралась. Какие-то деньги с неё снимают пристава, что-то платит сама. Вероятно, старые задолженности мешают оплачивать новые платежки. Вот и получается своеобразный круговорот долгов в природе, когда одни порождают другие.

Огласка вместо поддержки

Разобраться с долгами Цих отправилась к юристу Светлане ФЕДОСЕНКО. Но та вместо разбирательств в ситуации вместе с городской администрацией и управляющей компанией, обратилась… к журналистам сайта Тайгапост. При этом на саму Ларису Цих, как выясняется, из издания никто не выходил и с ней общался. По крайней мере до первой публикации. Об этом Лариса Валерьевна рассказала нам в телефонном разговоре.

— Ни с какими журналистами я не общалась! – прямо заявила она в разговоре с корреспондентом SakhaLife.

– Никто из администрации, как пишет Тайгапост, выселением мне не угрожал – это все выдумки! Да, мне звонили оттуда, но речь шла о другом. Сказали, что я должна продлить договор на маневренное жилье, и что у меня накопились долги. Я от этих долгов не отказываюсь. Звонок поступал в 2020 году один раз, и больше меня никто не беспокоил. Ключи я сдала в управляющую компанию, акт у меня на руках. В политику я не лезу и личных претензий к мэру не имею, — добавила Цих.

Сила момента

В настоящее время прокуратура города Нерюнгри проводит проверку этой истории, скоро мы узнаем её результаты. Свою оценку возникшей ситуации вынесла и омбудсмен по правам человека в республике Сардана ГУРЬЕВА. В своём обращении она отметила, что «вопрос о передаче ключей администрацией города не ставился» и призвала всех не делать преждевременных выводов, напомнив об ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Но нашлись те, кто не внял этому совету известного в республике юриста. Кому-то понадобилось вытащить эту историю на уровень федерального ТВ. Про перипетии семьи Цих сюжет выпустил телеканал НТВ. Причём в Нерюнгри его съёмочная группа не приезжала, снимал кто-то из местных телевизионщиков, оставшийся за кадром, а сюжет готовил редактор НТВ и вовсе из Казани. От того в нём вышло много нестыковок, мягко говоря. А ведь выход на федеральном телеканале стоит сотни тысяч рублей. Кому понадобились такие траты?

Нет ли во всей этой истории другой, параллельной сюжетной линии? Почему, узнав о долгах Цих, в городскую администрацию не обратилась ни защищающая её интересы юрист, ни выпустившая по этой теме целый ряд публикаций редакция? И как это все связано с выборами главы города, проходящими в настоящий момент в Нерюнгри? Надеемся на эти вопросы мы получим ответы по результатам проверки надзорного органа.

Редакция следит за развитием ситуации.