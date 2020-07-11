Как 72-летняя жительница г. Мирный лишилась более 170 тысяч рублей

В полицию Мирнинского района обратилась 72-летняя жительница г. Мирный, которая стала очередной жертвой мошенников. В январе пенсионерка, увидев рекламу в социальной сети «Одноклассники», заказала лекарства для лечения суставов. В марте ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудником Центробанка, сообщила, что медикаменты, которые она ранее приобретала, оказались контрафактными, и теперь ей положена компенсация в размере 146 200 рублей. Но для получения денег необходимо оплатить 32 000 рублей в качестве страхового взноса. Заявительница в тот же день перевела запрошенную сумму на указанный мошенницей счет. Пару дней спустя пожилой женщине поступил очередной звонок. Теперь ей сообщили, что сумма компенсации увеличена до 318 000 рублей, но нужно доплатить 47 000 рублей за страховку. Желая получить долгожданную «компенсацию», потерпевшая отправилась в банк и снова перечислила денежные средства. После этого злоумышленница вновь вышла на связь. На этот раз она сообщила, что придется оплатить услуги инкассаторской машины и перевести 90 000 рублей. При этом звонившая уверяла, что все оплаченные расходы вернутся вместе с компенсацией. Поверив словам мошенницы, пожилая женщина выполнила эту просьбу. Однако так и не дождалась обещанных денег. Всего аферисты выманили у пенсионерки около 170 000 рублей.

Уважаемые граждане! Не осуществляйте никаких финансовых операций по просьбе третьих лиц. Не доверяйте людям, представляющимся работниками различных организаций. Просим довести данную информацию до своих пожилых родственников и знакомых, которые в силу своей доверчивости часто становятся жертвами подобного рода мошеннических схем. Будьте бдительны и берегите свои накопления!

https://media.mvd.ru/files/video/1897258