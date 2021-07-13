13.07.2021
12:45
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Судебная хроника

Кайф с наркотиками очень дорого обошелся якутянину

SakhaLife.ru.

В Мегино-Кангаласском районе мужчина осужден за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств.

В суде установлено, что подсудимый в апреле 2021 года, находясь в г. Якутске незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, которое перевез на своей автомашине в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, где вечером этого же дня употребил его часть. 

Впоследствии половину приобретенного наркотика он сбыл своему знакомому.   

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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