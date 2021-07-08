Кай Адамов ближе других к призовому автомобилю

Представитель Горного улуса Кай Адамов лидировал в прыжках кылыы в национальных прыжках Игр Манчаары и набрал нужные баллы, чтобы приблизиться к заветной мечте — стать абсолютным чемпионом спартакиады, как его отец. А победителю по сумме троеборья достанется специальный приз от Федерации якутских прыжков — автомобиль, сообщает ЯСИА.

Кай Адамов достиг отметки из красивых чисел в кылыы — в 47 метров и 47 сантиметров. До рекорда республики, установленного давно Егором Филипповым, ему не хватило одного метра и одного сантиметра. Второй по дальности прыжков результат показал представитель СВФУ, уроженец Усть-Алданского улуса Ньургун Сокольников. К слову, его земляк, абсолютный чемпион прошлых Игр Манчаары Иван Пестряков (в 2017 году он достиг отметки 46,16 метров) на сей раз не смог войти в тройку призеров — настолько прогрессировали результаты молодых дарований. На третьей ступени пьедестала оказался Сергей Захаров из Мегино-Кангаласского улуса.

На следующий день стартуют соревнования среди мужчин по ыстанга, затем, 10 июля, определят лучших в куобах. А по сумме трех видов выявят абсолютного победителя Игр Манчаары по национальным прыжкам, который получит автомобиль.