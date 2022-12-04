Кадыров: «в Херсонской области задержаны диверсанты»

В Херсонской области задержаны диверсанты. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров:

Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. Существенный вклад в это благородное дело вносят дорогие БРАТЬЯ: заместитель начальника Управления Росгвардии по ЧР Султан Рашаев, командир полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Росгвардии Хасмагомед Магомадов, командир батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии Сайди Лорсанкаев и другие бойцы наших спецподразделений.

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В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время.