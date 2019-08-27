Кадры решают все

Приказом министра по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентия ГРИГОРЬЕВА от 26 августа 2019 г. на должность руководителя ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» назначен 29-летний Арнольд Альбертович МОХОВ.

Ранее руководителем одного из главных подведомственных учреждений Минспорта Якутии работал Николай Гаврильевич ЦЫПАНДИН, ныне заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса по социальным вопросам. После его ухода из структуры министерства с мая по август должность временно исполняющего обязанности руководителя занимал первый заместитель УФКиМС Семен ГОВОРОВ.

Новый руководитель ведомства Арнольд Мохов в спортивных кругах известен не только в республике, но и за его пределами. На протяжении нескольких лет он был бессменным главным судьей всероссийских и международных соревнований по мас-рестлингу. Занимая должность генерального секретаря Международной федерации мас-рестлинга, Арнольд Мохов внес свой посильный вклад в развитие национального вида спорта на международной арене.

А.А.Мохов родился в 1990 г. в с. Борогон Усть-Алданского улуса. В 2012 году окончил Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова. В 2014 году прошел обучение по повышению квалификации в АНО «Российский международный олимпийский университет» по образовательной программе «Спортивный менеджмент». С 2012 по 2018 гг. работал в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары». С 2017-2018 гг. занимал должность начальника отдела развития мас-рестлинга.