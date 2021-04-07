Кадры: Интрига на тайном голосовании в Ил Тумэне

Сегодня, 7 апреля, на 26-й сессии Ил Тумена состоялось тайное голосование по даче согласия Ил Дархану на назначение двух первых заместителей председателя правительства РС(Я) — Дмитрия Бердникова и Дмитрия Садовникова.

О Бердникове

Афанасий Владимиров, руководитель администрации главы и правительства РС(Я), представил кандидатуру Дмитрия Бердникова, зачитал биографию уроженца Иркутской области, который имеет два высших образования — инженерно-строительное и юридическое. Стаж 33 года, начинал с мастера и прошёл все ступени до директора завода. Был избран депутатом, председателем городской думы Иркутска, затем — мэром. Вёл масштабное строительство социальных объектов, транспортной инфраструктуры Иркутска. В должности и. о. зампредседателя правительства Иркутской области занимался восстановлением и устранением последствий разрушительного паводка. С осени прошлого года приступил к исполнению обязанностей вице-премьера правительства Якутии, курирующего строительство мостового перехода через Лену.

Почему нужен отдельный вице-премьер по Ленскому мосту

Виктор Губарев, заместитель спикера, спросил у Владимирова:

— Какое было основание для создания должности отдельного заместителя председателя правительства для Ленского моста? Тем более, что вопрос о федеральном финансировании строительства моста окончательно не решен?

Руководитель АГиП ответил, что такой приоритетный проект не только для Якутии, но и Дальнего Востока и России, требует координации и продвижения на федеральном уровне, в том числе в вопросах финансирования, для этих целей нужен руководитель на уровне республиканской власти, наделённый соответствующими полномочиями. Бердников — эффективный менеджер, обладающий нужными для этих целей знаниями, образованием, опытом.

Сам Бердников сообщил депутатам, что «мы, как никогда, близки к реализации проекта моста через Лену» и выразил уверенность, что уже весной этого года строительство начнется.

Выступления представителей партийных фракций были положительными, и отражали общий настрой депутатского корпуса согласиться на назначение Бердникова.

«Кровный» вопрос от Эверстова

Выделился, как всегда, депутат Михаил Эверстов, который (не в первый раз) поинтересовался родословной «варяга»: «У меня такое чувство, что у вас есть национальная кровь. У вас нет крови саха?».

Бердников с трибуны Ил Тумэна ответил: «Махтал, убаастабыллаах депуттатар. На счет якутской — не знаю, но азиатская кровь есть». Ответ удовлетворил Эверстова, причем он заметил не без намека: «Я такой вопрос задавал Солодову, а теперь он губернатор Камчатки… «

О Садовникове

По второй кандидатуре на должность первого зампреда правительства Якутии — Дмитрия Садовникова — вопросов у депутатов не возникло, даже не стали заслушивать представление Афанасия Владимирова. «Дмитрий Дмитриевич настолько известен в республике», — так выразился один активный депутат.

Депутаты опустили бюллетени тайного голосования и удалились на обед.

На 15.40 итоги голосования не подведены.

И вдруг интрига!

И вдруг начинает разворачиваться интрига. На 16.40 час. принято решение провести повторное тайное голосование по кандидатурам вице-премьеров. Официальная причина — опоздавшие депутаты, пожелавшие тоже участвовать в голосовании…

Причем спикер ранее объявил, что итоги первого тайного голосования уже подведены. Губарев попросил их озвучить, но спикер Пётр Гоголев предложил это сделать вместе с итогами повторного голосования.

Депутат Аммосов загадочно заявил: «Я знаю, что произошло… «

В 17.15 идет процедура повторного тайного голосования.

К 18.00 принято решение продолжить работу сессии Ил Тумэна до подведения итогов тайного голосования. Отметим, что , кроме вице-премьеров, в бюллетени включены уполномоченный по правам коренных народов Севера, 22 члена Общественной палаты республики, мировой судья, поэтому подсчет голосов займет немало времени.

19.00. Губарев настаивал на оглашении результатов первого голосования, но их аннулировали решением счетной комиссии, так как оно прошло с нарушениями, как заявил председатель мандатной и регламентной комиссии Андрей Николаев.

Огласили итоги тайного голосования: из 52 депутатов за кандидатуру Бердникова -39, против — 9, воздержались 4 депутата. За Садовникова голосование было более дружным: за — 50, воздержались 2, против никто из народных инбранников не голосовал. Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев поздравил первых зампредседателей правительства РС(Я) с одобрением их кандидатур парламентом Якутии.

Объявлен перерыв до завтра.

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