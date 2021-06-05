Кадры для Якутии будет готовить университет имени Макарова

Заключение соответствующего соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) и государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось 5 июня в рамках ПМЭФ. Документ подписан главой Якутии Айсеном Николаевым и ректором университета Сергеем Барышниковым.

Соглашение направлено на комплексное развитие сотрудничества между сторонами, в том числе по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников крупных компаний промышленности и судоходства, организаций, обеспечивающих функционирование береговой, портовой инфраструктуры, логистики и экономики, ледокольного обеспечения.

Подготовка кадров для якутских компаний будет обеспечена с помощью механизмов целевого приема и целевого обучения. Студенты университета смогут проходить практику в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти республики. Якутия также будет оказывать содействие трудоустройству выпускников университета в компаниях, работающих в регионе.

«Сегодня республика крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах речного и морского транспорта новой формации. Регион активно развивается, идет строительство Жатайской судоверфи, развивается Ленское объединённое речное пароходство. В ближайшее время начнется реконструкция существующих портов на Северном Ледовитом океане в Якутии, возможно строительство новых глубоководных портов. Все это требует новых кадров. В прошлом году было начато строительство и атомного ледокола «Якутия», где также нужны подготовленные специалисты. Лучшие компетенции в этой области в нашей стране собраны в университете им. Макарова. Благодаря подписанному сегодня соглашению в республике появятся необходимые профессиональные кадры для всех этих проектов», – отметил Айсен Николаев.

Кроме того, документ предусматривает проведение прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ для реализации государственной политики Якутии по эффективному использованию научного потенциала региона и развития арктической зоны Российской Федерации.

Как отметил ректор ГУМРФ Сергей Барышников, в университете уже учатся ребята из Якутии. «Уверен, что сотрудничество принесет свои позитивные результаты. Мы решаем задачи, важные для экономики страны – развиваем наши регионы», – добавил он.