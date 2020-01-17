17.01.2020
11:49
384

Политика

Кадровый указ Ил Дархана

Глава Якутии опубликовал в твиттере кадровое решение:

Чокуур Николаевич ГАВРИЛЬЕВ освобождён от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Ранее SakhaLife сообщил о новом месте работы Чокуура Гаврильева.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх