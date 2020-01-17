Кадровый указ Ил Дархана

Глава Якутии опубликовал в твиттере кадровое решение: Чокуур Николаевич ГАВРИЛЬЕВ освобождён от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу. Ранее SakhaLife сообщил о новом месте работы Чокуура Гаврильева.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: SakhaLife.ru.

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