24.07.2020
14:56
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Политика

Кадровый указ Ил Дархана

Глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях:

Владимир Николаевич Степанов
назначен первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

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