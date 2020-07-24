24.07.2020
14:56
440
Политика
Кадровый указ Ил Дархана
Глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях:
Владимир Николаевич Степанов
назначен первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2020
0
24.07.2020
31
24.07.2020
97
24.07.2020
424
24.07.2020
139
24.07.2020
166
24.07.2020
236
24.07.2020
594
24.07.2020
400
24.07.2020
456
24.07.2020
181
24.07.2020
1841
24.07.2020
228
24.07.2020
242
24.07.2020
614
24.07.2020
679
24.07.2020
196
24.07.2020
358
24.07.2020
206
24.07.2020
287
24.07.2020
232
24.07.2020
307
24.07.2020
214
24.07.2020
208
24.07.2020
1598
24.07.2020
560
24.07.2020
563
24.07.2020
637
23.07.2020
451
23.07.2020
554
23.07.2020
461
23.07.2020
465
23.07.2020
469
23.07.2020
4149
23.07.2020
448
23.07.2020
1968
23.07.2020
458
23.07.2020
829
23.07.2020
619
23.07.2020
1078
23.07.2020
751
23.07.2020
1290
23.07.2020
2843
23.07.2020
503
23.07.2020
646
23.07.2020
943
23.07.2020
598
23.07.2020
547
23.07.2020
731
23.07.2020
412
ТОП НОВОСТИ
20.07.2020
7633
21.07.2020
6882
20.07.2020
6025
20.07.2020
5539
23.07.2020
4152
20.07.2020
3711
18.07.2020
3614
21.07.2020
3377
21.07.2020
3316