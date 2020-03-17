17.03.2020
21:20
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Политика

Кадровый указ Ил Дархана

Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал в соцсетях освобождение от должности руководителя Департамента ветеринарии.

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