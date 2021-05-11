11.05.2021
23:50
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Политика

Кадровый указ Ил Дархана

О советнике Главы Республики Саха (Якутия)

Назначить Балакшина Георгия Руслановича советником Главы Республики Саха (Якутия).

                 Глава

Республики Саха (Якутия)                                         А. НИКОЛАЕВ

11 мая 2021 года

№ 1845

Фото: sakhalife
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