19.11.2020
09:58
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Политика
Кадровый указ главы Якутии
Ил Дархан Айсен НИКОЛАЕВ подписал указ об освобождении Евгения ФЕДОРОВА от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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