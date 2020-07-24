Кадровый указ главы Якутии

Петр Лукич Петров назначен руководителем Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия). — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) July 24, 2020 Дата рождения: 08.08.1968 г. Окончил:

— 1994 г., Якутский сельскохозяйственный институт;

— 2007 г., Дальневосточная Академия государственной службы;

— 2013 г., Московский институт государственного управления и права. Специальность, ученая степень:

— Ветеринария;

— Государственное и муниципальное управление;

— Юриспруденция. Государственные награды и почетные звания:

— Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2009 г.;

— Нагрудный знак «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», 2010 г.;

— Почетная грамота «90 лет Профсоюзам Якутии», 2011 г.;

— Грамота Правительства Республики Саха (Якутии), 2013 г.;

— Нагрудный знак «Гражданская доблесть», 2017 г.;

— Почетная грамота Россельхознадзора, 2018 г.

Источник: SAKHALIFE.RU.

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