24.07.2020
17:56
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Политика

Кадровый указ главы Якутии

Дата рождения: 08.08.1968 г. 

Окончил: 
 — 1994 г., Якутский сельскохозяйственный институт;
 — 2007 г., Дальневосточная Академия государственной службы;
 — 2013 г., Московский институт государственного управления и права.

Специальность, ученая степень: 
 — Ветеринария;
 — Государственное и муниципальное управление;
 — Юриспруденция.

Государственные награды и почетные звания: 
 — Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2009 г.;
 — Нагрудный знак «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», 2010 г.;
 — Почетная грамота «90 лет Профсоюзам Якутии», 2011 г.;
 — Грамота Правительства Республики Саха (Якутии), 2013 г.;
 — Нагрудный знак «Гражданская доблесть», 2017 г.;
 — Почетная грамота Россельхознадзора, 2018 г. 

Источник: SAKHALIFE.RU.
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