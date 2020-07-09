Кадровый указ главы Якутии

В социальных сетях «гуляет» указ главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА о замминистра здравоохранения Якутии Людмиле ВЕРБИЦКОЙ. Людмила Ильясовна освобождена от должности 8 июля 2020 года. Официальная причина отставки — в связи с выходом на пенсию. В министерстве здравоохранения Якутии подтвердили данную информацию. Людмила Ильясовна Вербицкая родилась 25 февраля 1960, в г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл. Окончила в 1987 г. Иркутский государственный медицинский институт, кандидат медицинских наук. 1977-1979 гг. — младший лаборант городской больницы, г.Иркутск. 1979-1981 гг. — учащаяся медицинского училища, г.Усолье-Сибирское. 1981-1987 гг. — студентка Иркутского государственного медицинского института. 1987-1991 гг. — врач-интерн, врач-терапевт, врач-отоларинголог Ленской центральной бассейновой больницы. 1991-1998 гг. — врач-отоларинголог Детской республиканской больницы, г.Якутск. 1998-2003 гг. — заведующая отоларингологическим отделением Педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 – Национального центра медицины. 2003 г. — заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru. Источник: SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх