Кадровый указ главы Якутии
В социальных сетях «гуляет» указ главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА о замминистра здравоохранения Якутии Людмиле ВЕРБИЦКОЙ.
Людмила Ильясовна освобождена от должности 8 июля 2020 года. Официальная причина отставки — в связи с выходом на пенсию.
В министерстве здравоохранения Якутии подтвердили данную информацию.
Людмила Ильясовна Вербицкая родилась 25 февраля 1960, в г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл. Окончила в 1987 г. Иркутский государственный медицинский институт, кандидат медицинских наук.
1977-1979 гг. — младший лаборант городской больницы, г.Иркутск.
1979-1981 гг. — учащаяся медицинского училища, г.Усолье-Сибирское.
1981-1987 гг. — студентка Иркутского государственного медицинского института.
1987-1991 гг. — врач-интерн, врач-терапевт, врач-отоларинголог Ленской центральной бассейновой больницы.
1991-1998 гг. — врач-отоларинголог Детской республиканской больницы, г.Якутск.
1998-2003 гг. — заведующая отоларингологическим отделением Педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 – Национального центра медицины.
2003 г. — заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).
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