Кадровый указ главы Якутии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал Указ об освобождении Алексея Александровича СТРУЧКОВА с должности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Алексей Стручков назначен генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» (дочернее общество Группы «РусГидро») решением Совета директоров компании.

Айсен Николаев в личных аккаунтах в социальных сетях поздравил Алексея Стручкова с назначением на ответственную должность генерального директора ПАО «Якутскэнерго», отметив, его высокий профессионализм и деловые качества.

«Благодарю Алексея Александровича Стручкова за работу первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). Алексей Александрович долгие годы работал в правительстве, и, наверное, нет такой отрасли экономики, которую бы он досконально не знал. Желаю ему крепкого здоровья, душевных сил и неиссякаемой энергии в работе!», — написал на своей страничке в социальных сетях глава Якутии.

Справка

Алексей Александрович Стручков родился 30 июля 1967 года в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса Якутской АССР.

В 1992 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана окружающей среды» с квалификацией «инженер-строитель», в 2000 году – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с квалификацией «экономист».

В 1986-1988 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность после окончания учебы начал в системе жилищно-коммунального хозяйства города Якутска, с 1992 по 1998 годы занимал должности от главного специалиста до заместителя генерального директора муниципальных предприятий ЖКХ и городского хозяйства.

С 1998 по 2000 год был назначен начальником управления Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по ЖКХ и энергетике (впоследствии Министерства ЖКХ), руководителем департамента экономики отраслей ТЭК в Министерства экономики и прогнозирования республики.

С 2002 по 2005 год работал заместителем и первым заместителем министра промышленности РС(Я), а в 2005 году возглавил это министерство.

С 2007-го руководил Министерством экономического развития Якутии.

С 2010 по 2013 годы занимал должность первого заместителя Председателя Правительства РС (Я). Затем был постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

С 2016 года по 2017 год занимал должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министра экономики.

С 2017 по 2018 год работал заместителем генерального директора ПАО «Якутскэнерго».

С июня 2018 года по 29 февраля 2020 года – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Алексей Стручков является заслуженным экономистом РС (Я). Награжден почетной грамотой Президента Российской Федерации, знаком отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока», Грамотами Главы, Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного Собрания (Ил Тумэн). Является Почетным гражданином Амгинского и Мегино-Кангаласского улусов.