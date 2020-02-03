03.02.2020
10:05
887

Политика

Кадровый указ главы Якутии

Юлия ПЕСКОВСКАЯ покинула пост генерального директора санатория «Бэс Чагда».

Соответствующий указ подписал 31 января глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Как говорится в документе, это связано с переходом Юлии Анатольевны на другую работу.

Источник: https://yakutia-daily.ru/yuliya-peskovskaya-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-direktora-sanatoriya-bes-chagda/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх