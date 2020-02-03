Кадровый указ главы Якутии

Юлия ПЕСКОВСКАЯ покинула пост генерального директора санатория «Бэс Чагда». Соответствующий указ подписал 31 января глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Как говорится в документе, это связано с переходом Юлии Анатольевны на другую работу.





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