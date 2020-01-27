27.01.2020
20:10
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Политика

Кадровый указ главы Якутии

Сегодня, 27 января опубликован кадровый указ главы Республики Саха (Якутия).

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе министра финансов Республики Саха (Якутия)»

Назначить Алексеева Гаврила Юрьевича заместителем министра финансов Республики Саха (Якутия).

 Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 24 января 2020 года. № 979

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3116011
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