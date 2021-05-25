25.05.2021
10:38
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Политика

Кадровый указ главы Якутии

SakhaLife.ru.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ своим указом назначил СЕЙДАЛОВУ Надежду Леонтьевну заместителем руководителя Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Фото: SakhaLife.ru.
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