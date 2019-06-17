 Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы МО «Город Алдан» пополнился новым кандидатом

Персональным составом комиссии по формированию резерва на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Город Алдан» на включение в резерв на должность 1 заместителя главы администрации единогласно был утверждён Дмитрий Бузов, заместитель исполнительного директора по правовым вопросам ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

«Целью резерва управленческих кадров главы города Алдан является отбор молодых, высококвалифицированных, мобильных, имеющих активную жизненную позицию и высокий потенциал развития граждан, готовых пойти на обоснованный риск и способных после специализированной подготовки и обучения занять руководящие должности в сфере муниципального управления», — пояснил глава МО «Город Алдан» Александр Бугай. — Основными принципами формирования резерва управленческих кадров являются: открытость; добровольность выдвижения кандидатов; соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв; объективность. Данный кандидат достойно прошел все испытания».

Конкурс был объявлен распоряжением главы МО «Город Алдан» А.Л. Бугай за № 54 от 1 апреля 2019. Приём документов осуществлялся с 5 апреля по 6 мая 2019г.

«В своей профессиональной деятельности я всегда руководствуюсь законом и достоверной информацией. Считаю, что любой возникающий вопрос неизбежно находит своё решение, а спор свой компромисс. Стараюсь не оставаться безучастным, когда нарушаются права и интересы жителей города Алдан, и уверенно применяю свои знания и возможности» — поделился Дмитрий Бузов.

Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Справка: Бузов Дмитрий Сергеевич родился 23 февраля 1982г. в п. Чернышевск Читинской области.

В 1998 году окончил с серебряной медалью среднюю общеобразовательную школу № 9 мкр. Солнечный г. Алдан.

В 2003 году окончил Забайкальский государственный университет с получением квалификации «юрист» и присвоением воинского звания «лейтенант».

В 2009 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет с получением квалификации «экономист-менеджер».

С 2003 по 2004г.г. служил в Забайкальском управлении внутренних дел на транспорте, за примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся со стороны руководства.

За активную деятельность в качестве участника Общественного совета был отмечен благодарностью главы Алданского района, а в сфере профессиональной деятельности неоднократно отмечен благодарностью руководителя Союза Строителей Якутии.

В 2018 году принимал участие в управленческом конкурсе «Лидеры России».

С 2004 года и по настоящее время работает в ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» в должности заместителя исполнительного директора по правовым вопросам.

Вся информация о проведении конкурса по формированию резерва кадров главы МО «Город Алдан» размещена на сайте www.gorodaldan.ru