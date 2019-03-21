Кадровый голод, низкая посещаемость — НХМ просит у правительства пополнения коллекции

На встрече с председателем правительства республики Владимиром Солодовым директор Национального художественного музея РС(Я) Ася Габышева сообщила о необходимости обновления экспозиции.
«Экспозиция Национального художественного музея не обновлялась последние несколько лет и, на наш взгляд, необходимо приобрести несколько знаковых объектов искусства, чтобы привлечь посетителей», ‒ рассказала директор музея Ася Габышева.
Также участники встречи отметили проблемы низкой посещаемости и кадрового голода в музейной сфере.
По итогам встречи Правительством республики было принято решение об организации единого экспертного совета с привлечением авторитетных деятелей культуры из Якутии и России.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)